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【廣編】賀預售票房紀錄創新高！《X戰警：黑鳳凰》首周瘋活動粉絲力挺

▲▼福斯，黑鳳凰，X戰警。（圖／福斯提供）

▲將於6/6全台上映的《X戰警：黑鳳凰》，寫下今年暑期檔期電影最強預售紀錄！

圖、文／福斯提供

X戰警系列電影《X戰警：黑鳳凰》即將迎接超級英雄傳奇最終章，截至目前全台戲院的預售數字更是一舉突破所有X戰警系列電影、《死侍》預售成績，寫下今年暑期檔期電影最強預售紀錄！福斯影業也加碼推出「首周瘋」活動，只要完成觀影並拍照上傳，就有機會獲得X戰警學院模型、筆電、手機等多項好禮。

擅長說故事的導演賽門金柏格除了強調每一個超級英雄都有光明與黑暗的雙重面向之外，更將獻出令人血脈賁張的動作場面，尤其日前曝光的電影精彩片段中看到X教授與萬磁王再度聚首，就是為了與漫威宇宙最強變種人「黑鳳凰」的最後一戰，讓粉絲們等不及要進場擁護心愛的X戰警角色、見證20年傳奇終章的完美告別！

【X戰警：黑鳳凰】首週瘋活動
活動日期：2019/06/06～2019/06/09 23:59
活動方式：
Step1. 觀賞【X戰警：黑鳳凰】6/6~6/9期間場次
Step2. 拍照電影票根或截圖電子票券後上傳圖片
Step3. 閱讀活動辦法及填下基本資料後按下”抽獎囉”完成

▼首週瘋活動獎項豐富。

▲▼福斯，黑鳳凰，X戰警。（圖／福斯提供）

▲▼福斯，黑鳳凰，X戰警。（圖／福斯提供）

▲▼福斯，黑鳳凰，X戰警。（圖／福斯提供）▲▼福斯，黑鳳凰，X戰警。（圖／福斯提供）
 

關鍵字： 福斯黑鳳凰X戰警變種人漫威

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