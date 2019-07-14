鄭愷電影院翻拍《獅子王》PO網！被轟爆刪文　網心疼放大「照片右上角」平反

記者李湘文／綜合報導

電影《獅子王》17日將在台灣上映，領先美國2天，而大陸更是搶先全球，12日開始已經可以在電影院觀賞。藝人鄭愷13日晚間就更新微博，放上在電影院翻拍大銀幕的照片，似乎被《獅子王》勾起回憶，卻被網友狠酸是公然盜攝，目前雖已刪文，仍引起大眾熱議。

▲鄭愷在電影院翻拍《獅子王》引發爭議。（圖／翻攝自微博／鄭愷）

鄭愷在微博寫道：「上一次，我十歲。」他拍下銀幕上正在播映的《獅子王》畫面，發了2張照片跟粉絲分享，同時也拍攝電影院內部，燈還亮著，前排座位都沒有人，享受類似包場的感覺。

▲鄭愷的發文引起網友爭議。（圖／翻攝自微博）

然而，有人對鄭愷的行為提出質疑，認為這是公然在電影院盜錄、盜攝，已經觸犯法律。尤其鄭愷以前曾為電影院拍攝公益廣告，內容就是在宣導「拍照、錄像、錄音都是不允許的」，被網友認為根本是打臉。

▲網友為鄭愷平反，認為他翻拍的應該只是宣傳片，畫面右上角寫著「廣告」。（圖／翻攝自微博／鄭愷）

爭議鬧大後，鄭愷迅速刪除微博，但PO文已經被截圖傳開。然而，有其他網友放大照片，發現鄭愷翻拍的《獅子王》畫面右上角，其實寫著「廣告」2字，應該只是開演前播的宣傳片，加上廳內燈也還沒暗，推測是在電影播映前隨手拍。

對此，兩派網友在微博上開戰，有人認為翻拍廣告並不違法，不需放大檢視，「明星真可憐，這也不能那也不行」、「又不是正片」；但也有人認為還是要宣導，在電影院拍照並不妥當，「呼籲文明觀影」、「希望大家以後都多注意」。

▲網友對鄭愷PO文一事反應不一。（圖／翻攝自微博）

事實上，大陸對於電影院拍照管制較鬆，因此許多觀眾習慣翻拍留念。就連藝人古力娜扎、盛一倫，近日都翻拍《獅子王》電影畫面PO網，但經過網友質疑後，2人先後刪除，盛一倫更補發文呼籲：「將美好留在心裡，文明觀影從我做起。」

▲盛一倫翻拍《獅子王》正片，之後刪除並呼籲「文明觀影」。（圖／翻攝自微博／盛一倫）